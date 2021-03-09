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Минпромторг назвал стабильной ситуацию с ценами на товары по группе мониторинга
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Минпромторг назвал стабильной ситуацию с ценами на товары по группе мониторинга

Кирилл Николаев

Товары

Ситуация с ценами на товары по группе мониторинга (потребительские товары и услуги) Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на данный момент является стабильной. Об этом во вторник, 9 марта, заявил заместитель министра промышленности и торговли России, статс-секретарь Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, дефицита продуктов питания в России не будет. Рост цен на них в среднем будет находиться в пределах прогнозной инфляции. Евтухов отметил, что в случае отдельных товаров имеют место объективные факторы, которые приводят к подорожанию.

— Мы будем объективно рассматривать предпосылки для такого роста цен, и мы так сейчас и делаем, — заявил Евтухов.

Ранее стало известно, что правительство РФ введет постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги.

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