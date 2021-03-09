Включить уход за ребенком в трудовой стаж предложил депутат Госдумы

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Вопрос о запрете абортов в частных клиниках обсуждают депутаты Государственной думы России. Сторонники данной идеи считают, что нужно скорее ввести данное ограничение. В свою очередь противники заявляют об опасности данного законопроекта.

По информации ФАН, существует и третий путь — уход за ребенком может стать официальной работой, а декретный стаж внесен в трудовую книжку. С подобным предложением выступил член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.

Ранее стало известно, что член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева предложила на законодательном уровне запретить частным клиникам проводить аборты. Вместе с этим данные медицинские услуги запрещается оказывать несовершеннолетним без согласия родителей. По мнению депутата, благодаря исключению данной процедуры из сферы деятельности частных клиник будут «существенно улучшена статистика» и сокращено число криминальных абортов.

— Попытка навязать обязательное рождение ребенка может привести к росту нелегальных абортов, а также увеличению количества детей-сирот, — прокомментировал данную инициативу Борис Менделевич.

По его словам, в этом вопросе нужно обратить внимание на создание условий для того, чтобы женщины захотели рожать и иметь детей. Парламентарий считает, что можно в качестве поддержки, например, включить уход за ребенком в трудовой стаж.

— Считаю, что это такая же работа, она требует огромных усилий. К тому же при желании матери и отцы должны иметь возможность трудиться неполный день, — объяснил свою позицию Борис Менделевич.

Он также отметил, что на решение женщины сохранить беременность чаще всего влияют три фактора: политический, медицинский и социальный.

В свою очередь член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров напомнил, что период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет включается в страховой стаж. В трудовой книжке период отпуска по уходу за ребенком не отражается.

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