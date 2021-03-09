«Не надо шашками махать»: Онищенко дал комментарий о передаче технологии вакцин

Фото: Пресс-служба Госдумы

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил о том, что Россия предоставила белорусским властям не только российскую вакцину «Спутник V», но и технологию ее производства. Предполагается, что Минск получил эти знания на безвозмездной основе.

Зачем Российская Федерация оказала подобную помощь, рассказал НСН экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

— Мы не прогадаем. Сейчас нам нужна любая производственная площадка, и меркантильные вещи обсуждать не стоит. Мы можем брать готовой вакциной, а передача технологии станет частью создания производства данного препарата, — отметил Геннадий Онищенко.

По его словам, «не надо в данное время шашками махать» — лучше обратить внимание на обеспечение производства вакцины в достаточном количестве. Пока же этот вопрос является проблемным: препарат во многие регионы России поступает в ограниченном количестве.

— Поэтому не думаю, что мы прогадаем, и никто ничего зря не делает. Производство в Белоруссии вакцины можно будет считать нашим, — добавил парламентарий.

По его словам, разговоры о подобного рода выносе производства российской вакцины в третьи страны ведутся давно. Например, такие переговоры шли с Венгрией, обладающей хорошей базой, однако венгерские власти застопорили этот процесс по политическим соображениям.

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