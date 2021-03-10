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Росптицесоюз предложил способ удешевить яйца и курятину
Фото: Вечерняя Москва

Росптицесоюз предложил способ удешевить яйца и курятину

Татьяна Плотникова

Товары

Российский птицеводческий союз порекомендовал производителям мяса птицы и яиц сосредоточиться на выпуске более дешевой продукции, чтобы сократить издержки и, как следствие, снизить цены на данные товары.

Как пояснила генеральный директор организации Галина Бобылева, в начале марта Росптицесоюз разослал производителям рекомендацию направить основные силы на выпуск более дешевой продукции — например, тушки бройлера и столового яйца категории С2 — исходя из интересов и производителей, и покупателей.

Таким образом производители смогут отказаться от выпуска более дорогостоящей продукции глубокой переработки — это в том числе грудинка и бедрышки.

— Пока компаниям стоит сфокусироваться на изготовлении товаров с меньшей добавленной стоимостью, — отметила Бобылева.

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства, комментируя данное предложение, указали, что ассортиментная политика производителей является исключительно прерогативой бизнеса и определяется рыночными законами спроса и предложения. В ведомстве также напомнили, что разработали механизмы поддержки предприятий отрасли, которые позволят сохранить финансовую устойчивость компаний, а также стабилизировать цены на мясо птицы и яйца, пишут «Известия».

Ранее Национальный союз птицеводов назвал предположительные сроки снижения цен на курятину и яйца.

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