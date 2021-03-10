Гондурас подписал контракт на закупку «Спутника V»

Фото: twitter.com/Presidencia_HN

Власти Гондураса подписали контракт на закупку российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в среду, 10 марта, рассказал президент государства Хуан Орландо Эрнандес.

Как уточнил Эрнандес, контракт был подписан по результатам встречи с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций.

— Нам прислали договор о контракте, он подписан, — подтвердил глава государства.

Эрнандес также рассказал в своем Twitter, что Гондурас намерен закупить 4,2 миллиона доз российской вакцины от COVID-19.

Pdte.@JuanOrlandoH:



"Acabamos de terminar una reunión con el Ceo del Fondo de Inversiones Ruso y nos ha enviado el documento del contrato, está firmado".#VacunaCOVID19#COVID19 pic.twitter.com/CqC7wuuu5f — Casa Presidencial (@Presidencia_HN) March 9, 2021

Напомним, «Спутник V» одобрен более чем в 40 странах. Препарат находится на втором месте по количеству государственных регистраций. Общее население стран, в которых одобрен «Спутник V», составляет более 1,2 миллиарда человек.

Ранее стало известно, что в Зимбабве выдали разрешение на экстренное использование в стране российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

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