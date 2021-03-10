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Вакцину «Спутник V» одобрили в Кении и Марокко
Фото: Алексей Орлов / «Вечерняя Москва»

Вакцину «Спутник V» одобрили в Кении и Марокко

Анастасия Колоскова

В мире

Российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Республике Кения и Королевстве Марокко. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

— Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (Emergency use Authorization, EUA). Таким образом, вакцина «Спутник V» одобрена в 48 странах с общим населением свыше 1,2 миллиарда человек, — говорится в сообщении.

Уточняется, что по количеству одобрений государственными регуляторами вакцина «Спутник V» занимает второе место в мире.

Ранее сообщалось, что власти Гондураса подписали контракт на закупку российской вакцины «Спутник V».

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