Вакцину «Спутник V» одобрили в Кении и Марокко
Российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Республике Кения и Королевстве Марокко. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
— Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (Emergency use Authorization, EUA). Таким образом, вакцина «Спутник V» одобрена в 48 странах с общим населением свыше 1,2 миллиарда человек, — говорится в сообщении.
Уточняется, что по количеству одобрений государственными регуляторами вакцина «Спутник V» занимает второе место в мире.
Ранее сообщалось, что власти Гондураса подписали контракт на закупку российской вакцины «Спутник V».
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Вакцину «Спутник V» одобрили для экстренного применения в Зимбабве