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Екатерина Климова показала, как пятилетняя дочка впервые вышла на сцену
Екатерина Климова поделилась с подписчиками кадрами с дочкой / Фото: instagram.com/klimovagram

Екатерина Климова показала, как пятилетняя дочка впервые вышла на сцену

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Екатерина Климова на своей странице в соцсети Instagram поделилась кадрами c младшей дочерью Беллой. Девочка занимается в театре-студии «Непоседы». Она постигает азы актерского мастерства и учится вокалу. А накануне состоялся первый в жизни малышки выход на большую сцену.

Сборы, наряды и выступление знаменитая мама показала у себя в соцсети в разделе Stories. Артистка нарядила наследницу в пышное белое платье, голову украсила жемчужным ободком с бантом. Белла на сцене с удовольствием подпевала и приплясывала, а Климова с это время снимала на камеру дебют малышки.

Екатерина Климова показала, как пятилетняя дочка впервые вышла на сценуФото: instagram.com/klimovagram/

Напомним, что Климова является многодетной мамой. У нее четверо наследников — две дочки и два сына. От первого мужа, ювелира Ильи Хорошилова, звезда родила дочь Елизавету. Сейчас девушке 17 лет. В браке с актером Игорем Петренко у артистки появились на свет двое сыновей: 13-летний Матвей и 11-летний Корней. В 2015 году Климова родила дочь Беллу от третьего супруга Гелы Месхи. В 2019 году они развелись.

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