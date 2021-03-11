Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания
Во время видеосовещания, посвященного реализации инфраструктурных проектов, глава Министерства культуры Крыма Арина Новосельская допустила нецензурные высказывания. Глава Крыма Сергей Аксенов уже принял вынужденные меры и поручил провести служебное расследование в отношении чиновника.
Министра культуры республики возмутила плохая связь, и она нецензурно высказалась по этому поводу. Однако потом принесла свои извинения и сослалась на сбой в работе компьютера.
— Арина Вадимовна, успокойтесь. Вы чего там, вообще, что ли? Это что такое? — возмутился Аксенов на совещании.
Арина Новосельская занимает свой пост с 2014 года, сообщает РИА Новости.
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