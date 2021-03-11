Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания

Фото: mkult.rk.gov.ru

Во время видеосовещания, посвященного реализации инфраструктурных проектов, глава Министерства культуры Крыма Арина Новосельская допустила нецензурные высказывания. Глава Крыма Сергей Аксенов уже принял вынужденные меры и поручил провести служебное расследование в отношении чиновника.

Министра культуры республики возмутила плохая связь, и она нецензурно высказалась по этому поводу. Однако потом принесла свои извинения и сослалась на сбой в работе компьютера.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

— Арина Вадимовна, успокойтесь. Вы чего там, вообще, что ли? Это что такое? — возмутился Аксенов на совещании.

Арина Новосельская занимает свой пост с 2014 года, сообщает РИА Новости.

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