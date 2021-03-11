Движение по Ереванской улице в Москве ограничили из-за пожара в жилом доме
Россия, Москва, Ереванская улица Карта всех событий
Движение по Ереванской улице на юге Москвы перекрыли из-за пожара в жилом доме. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.
Уточняется, что улицу перекрыли от дома 17 до пересечения с Каспийской улицей.
Ранее в доме 24 по Ереванской улице загорелась квартира на 11-м этаже. В результате пожара погиб один человек. В настоящее время огонь ликвидировали, из огня спасли восемь человек.
Читайте также: Завершено расследование уголовного дела по факту насилия в отношении женщин в Москве