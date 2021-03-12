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Столичные врачи вылечили 1605 пациентов с коронавирусом за сутки
Фото: Пелагия Замятина / «Вечерняя Москва»

Столичные врачи вылечили 1605 пациентов с коронавирусом за сутки

Ксения Монахова

Город

Еще 1605 пациентов с коронавирусом вылечились в Москве за сутки. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

За минувшие 24 часа подтверждено 1610 новых случаев инфицирования. За сутки госпитализировали 722 человека. Случаев летальных исходов — 56.

Всего за время пандемии выявлено 996 889 случаев коронавируса. Вылечились 917 809 человек, скончались 15 657 пациентов.

Столичные врачи вылечили 1605 пациентов с коронавирусом за суткиФото: Оперштаб

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