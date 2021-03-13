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Виртуальный тур по столичному особняку Зубовых появился на портале «Узнай Москву»
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Виртуальный тур по столичному особняку Зубовых появился на портале «Узнай Москву»

Иван Юминов

Город

На портале «Узнай Москву» стал доступен виртуальный тур по дому Зубовых. Об этом сообщается в материале на официальном сайте мэра Москвы в субботу, 13 марта.

Пользователи смогут увидеть интерьер и узнать историю купеческого особняка XVIII–XIX веков, который находится на улице Солженицына, дом 9, строение 1. До революции он находился на территории усадьбы. Рядом располагались конюшни, каретный сарай и другие постройки. Они не сохранились до наших дней.

— Мы предлагаем москвичам не выходя из дома совершить прогулку по изящному дому усадьбы Зубовых. В середине XIX века это владение принадлежало коллекционеру редких музыкальных инструментов, купцу первой гильдии Василию Зубову. Затем дом перешел к его сыну Павлу, — рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Во время тура можно посетить цокольный этаж — самую древнюю часть особняка со сводчатыми потолками из кирпичей. На втором этаже два зала: музыкальный, а также зеркальный, с двух сторон которого расположены зеркала в изящных рамках, приводятся детали на официальном сайте мэра Москвы.

«Узнай Москву» — проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Пользователям доступны 153 маршрута и 79 квестов.

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