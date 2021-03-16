Песков ответил на вопрос о проведении референдумов по самоопределению регионов

Фото: Администрация президента РФ

В Кремле не допускают возможности проведения референдума по выходу части страны из состава России, так как это нарушает основной закон страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 16 марта.

Так он ответил на вопрос, какие действия предприняли бы власти в случае проведения референдума по выходу из состава России какого-либо региона, передает РИА Новости.

— Поскольку речи о нарушении основного закона Российской Федерации идти не может и не должно, то подобную даже эвентуальную возможность, возможность такой постановки вопроса мы не обсуждаем, — пояснил представитель Кремля.

Ранее Песков ответил на вопрос о проведении мероприятий с большим количеством людей в Крыму.

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