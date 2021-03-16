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Голикова планирует взять на контроль расхождение данных в учебниках и ЕГЭ
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Голикова планирует взять на контроль расхождение данных в учебниках и ЕГЭ

Никита Абрамов

Образование

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пообещала проконтролировать ситуацию с расхождением материала в учебниках и заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом она сообщила во вторник, 16 марта, в ходе заседания в Совете Федерации.

— Я могу сказать, что мы с Сергеем Сергеевичем (Кравцовым — прим. «ВМ») возьмем на контроль это, посмотрим, — заявила Голикова.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что ситуацию о наличии учебников, несоответствующих ЕГЭ, следует обязательно рассмотреть и обсудить.

Ранее Татьяна Голикова рассказала о доступности дошкольного образования на территории России.

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Татьяна ГоликоваобразованиеЕГЭ
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