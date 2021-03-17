Косачев подтвердил, что может занять пост вице-спикера Совета Федерации

Фото: Пресс-служба Совфеда

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев подтвердил информацию о том, что он может занять должность вице-спикера СФ по международному направлению.

Кроме того, по словам председателя комитета, сенатор Григорий Карасин может занять пост главы международного комитета.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что Константин Косачев 17 марта станет вице-спикером палаты вместо Ильяса Умаханова.

Косачев ответил на вопрос о повышении.

— Да, — сказал он, также уточнив, что Карасин займет пост главы комитета.

Ранее Константин Косачев заявил, что Запад нарушает конвенцию о запрете химического оружия.

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