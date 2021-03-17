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Умаханов избран спецпредставителем СФ по взаимодействию с международными организациями
Фото: Пресс-служба Совфеда

Умаханов избран спецпредставителем СФ по взаимодействию с международными организациями

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Сенатор Ильяс Умаханов в среду, 17 марта, был избран спецпредставителем Совета Федерации по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

В связи с этим Умаханов покинул пост вице-спикера Совфеда, который он занимал с 2010 года.

Такое решение было принято на заседании сенаторов в среду, 17 марта, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев подтвердил, что может занять пост вице-спикера СФ по международному направлению.

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