Умаханов избран спецпредставителем СФ по взаимодействию с международными организациями

Фото: Пресс-служба Совфеда

Сенатор Ильяс Умаханов в среду, 17 марта, был избран спецпредставителем Совета Федерации по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

В связи с этим Умаханов покинул пост вице-спикера Совфеда, который он занимал с 2010 года.

Такое решение было принято на заседании сенаторов в среду, 17 марта, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев подтвердил, что может занять пост вице-спикера СФ по международному направлению.

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