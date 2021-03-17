Водяной пастушок благополучно перезимовал в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Редкая птица водяной пастушок успешно пережила прошедшую зиму в одном из московских лесопарков. Об этом сообщает пресс-служба департамента природы пользования и охраны окружающей среды.

Водяной пастушок нечастый гость в Москве. Однако специалисты Мосприроды обнаружили его на территории парка «Кузьминки-Люблино». Оказалось, что птица провела зиму в столице. Обычно увидеть этих пернатых на территории столицы можно лишь в период миграций.

Водяной пастушок обитает около водоемов, употребляя в пищу насекомых и беспозвоночных. Характерные черты внешнего вида птицы — длинный клюв и забавная походка.

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