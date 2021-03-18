Движение на участке М2 ограничили по ночам из-за работ на ЦКАД

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Центральная кольцевая автомобильная дорога Карта всех событий

Движение автотранспорта на участке трассы М2 «Крым» будет ограничено по ночам в период с 18 по 29 марта в связи с проведением работ на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). Об этом рассказали в пресс-службе ГК «Автодор».

Как отметили в компании, в указанное время будет проводиться монтаж балок путепровода первого пускового комплекса ЦКАД. Поэтому с 18 по 29 марта с 00:00 до 05:00 будут кратковременно перекрывать часть трассы М2 на пересечении с ЦКАД в направлении Серпухова.

Кроме того, с 22 марта по 2 апреля в ночное время будут периодически останавливать движение на несколько минут в направлении Москвы.

Объехать участок, на котором запланировано проведение монтажных работ, можно будет по дороге А107 «Московское малое кольцо» и далее — по Старому Симферопольскому шоссе, сообщается на официальном сайте «Автодора».

Ранее сообщалось, что движение на ряде улиц на юго-западе Москвы ограничили до 4 апреля в связи с закрытием участка Калужско-Рижской линии метро.

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