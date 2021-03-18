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«Крайне неудачная стратегия»: политолог Ищенко сравнил США с Россией 90-х годов
Фото: Youtube/Украина.ру

«Крайне неудачная стратегия»: политолог Ищенко сравнил США с Россией 90-х годов

Виктория Федотова

В мире

Политолог Ростислав Ищенко сравнил сегодняшнюю ситуацию в США с той, в которой Россия оказалась в 90-х годах.

— Их верования меняются с утра до вечера. У них сейчас ситуация достаточно плохая. Но недостаточно плохая, как это выглядит со стороны. В мире нет ничего плохого и непоправимого. В чем нас убеждает судьба России, которая в конце 90-х годов находилась за гранью добра и зла. Но ничего — достаточно бодро выкарабкалась! — отметил политолог.

Ищенко добавил, что сегодня Россия претендует на лидирующие позиции в мире, но никто не знает, что будет через 10 лет с США и ЕС.

— Мы делаем выводы на основании определенной динамики. Сейчас она для России и Китая позитивна. Для США и Великобритании — негативна. Мы видели, что в США руки не опустили, там идет борьба за судьбу страны. Мы не знаем точно, в каком состоянии оказались бы Штаты к 2024 году, если бы с 2016 по 2020 год демократы не вставляли бы палки в колеса трамповской администрации, а начали бы работать единой командой на благо Америки. Если бы они в 2020 году не произвели государственный переворот, который привел к гражданской войне, только разгорающейся сейчас, — сообщил эксперт.

По словам политолога, для США сейчас «выбрана крайне неудачная стратегия», которую он бы сравнил с вынужденной стратегией в конце 40-х годов в Израиле: «всех подавить и все выиграть». Но всех победить невозможно — это надорвет любую страну.

Видео опубликовано на YouTube.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия в целом и президент Владимир Путин в частности должны «заплатить» за якобы вмешательство Москвы в президентские выборы в Америке.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки при этом отметила, что в вопросах, которые вызывают озабоченность у США, Вашингтон будет вести себя прямолинейно, а подходы администрации Байдена к отношениям с Россией будут отличаться от подходов экс-президента США Дональда Трампа.

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