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Власти Таиланда сократят срок карантина для туристов
Фото: pixabay.com

Власти Таиланда сократят срок карантина для туристов

Илья Ашуров

Туризм

Власти Таиланда уменьшат срок карантина для иностранных туристов со следующего месяца и не будут требовать от них наличия сертификата о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря Национального центра по борьбе с коронавирусом в Таиланде Тхависина Висануйотхина.

По словам тайского чиновника, карантин для въезжающих в страну туристов сократится с 14 до 10 дней начиная с 1 апреля. При этом уменьшение срока карантина является частью общего плана постепенного снятия коронавирусных ограничений. Этот план будет введен в несколько этапов. Первый этап продлится с 1 апреля по 1 июля. Он предполагает сокращение срока карантина для иностранных граждан, а также возможность для пребывающих в карантинных гостиницах посещать бассейны, фитнес-залы и заказывать продукты из магазинов и ресторанов.

Второй этап ослабления антиковидных ограничений пройдет с 1 июля по 1 октября, но что именно будет разрешено, пока не сообщается. Третий этап, по словам Висануйотхину, вероятно, полностью отменит все существующие ограничительные меры, введенные в период пандемии, сообщает Bloomberg.

Кроме того, у туристов, желающих посетить Таиланд, пока не будут требовать документа, подтверждающего факт вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Однако иностранцам необходимо будет иметь страховой полис на сумму не менее 100 тысяч долларов и получить разрешение на въезд от МИД Таиланда.

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