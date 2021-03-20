Названы способы сохранить зарядку телефона

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Смартфон может работать дольше, если не тратить зарядку на второстепенные задачи и отключать все ненужные функции. О способах сохранить зарядку рассказал заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

Он сообщил, что слишком высокая яркость экрана гаджета может тратить лишнюю энергию. Эксперт посоветовал перенастроить яркость на 30 процентов и включить автонастройку, которая позволит не потерять функциональность смартфона.

Также специалист рекомендовал отказаться от некоторых автоматических обновлений и всплывающих окон push-приложений.

— Есть также специальные программы, которые можно установить на смартфон и которые заявляют о своих возможностях увеличить время работы от подзарядки до подзарядки, — рассказал Назаренко.

Но эксперт отметил, что с такими программами не все просто, некоторые из них могут дать дополнительный эффект, но при условии, что должна быть выполнена значительная часть рекомендаций, передает агентство «Прайм».

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