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Причиной пожара в Измайловском кремле могло стать короткое замыкание
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Причиной пожара в Измайловском кремле могло стать короткое замыкание

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Измайловское шоссе, 73Ж Карта всех событий

По предварительным данным, причиной пожара в Измайловском кремле стало короткое замыкание. Об этом рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в субботу, 20 марта, по адресу Измайловское шоссе, дом 73Ж. На территории Измайловского кремля загорелся первый этаж деревянного здания.

— По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Устанавливаются приведшие к этому обстоятельства. На месте работают дознаватели столичного главка МЧС, — рассказал собеседник ТАСС.

В 15:55 по московскому времени пожар был потушен. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Уточняется, что за последние 15 лет в Измайловском кремле произошло шесть пожаров. В результате возгорания в 2005 году на территории музейно-развлекательного комплекса сгорели несколько зданий.

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МЧСвозгораниепожар
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