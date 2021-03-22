Прокурор Балашихи выехал в деревню Полтево после хлопка газа в частом доме

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, городской округ Балашиха, деревня Полтево, Ильинская улица, 21 Карта всех событий

Прокуратура Подмосковья организовала проверку по факту хлопка газа в частом доме в деревне Полтево городского округа Балашиха. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщили на сайте прокуратуры Московской области.

На место происшествия выехал Балашихинский городской прокурор Никита Брыкин. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечния безопасности газового оборудования.

Напомним, инцидент произошел 22 марта в деревне Полтево по адресу улица Ильинская, дом 21. В частном трехэтажном доме произошел хлопок, в результате которого обрушились перекрытия между первым и вторым этажом. В МЧС подтвердили информацию об инциденте.

По данным ведомства, около 18:30 по московскому времени на место прибыли сотрудники МЧС. Возгорания на месте происшествия спасатели не зафиксировали. Информации о пострадавших не поступало.

Читайте также: СК возбудил дело после гибели девочки во время прогулки с собаками в Подмосковье