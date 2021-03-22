Уголовное дело возбудили по факту гибели девочки при сходе лавины в Мурманской области

Фото: СК РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели девочки при сходе лавины в районе Оленегорска в Мурманской области. Об этом рассказали в СУ СК.

Инцидент произошел в районе поселка Имандра в понедельник, 22 марта. Под лавину попали 16 туристов из Санкт-Петербурга. Ранее сообщалось, что все члены группы, кроме одного ребенка, чувствовали себя удовлетворительно. Девочку 2008 года рождения спасти не удалось.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, сообщает ТАСС.

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