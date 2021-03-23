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Министр транспорта назвал сроки восстановления международного авиасообщения
Фото: moscow-live

Министр транспорта назвал сроки восстановления международного авиасообщения

Юлия Курганова

Транспорт

Министр транспорта РФ Виталий Савельев во вторник, 23 марта, на заседании комитета Государственной думы сообщил сроки полного восстановления международного авиасообщения.

Он отметил, что внутренние авиаперевозки уже почти восстановились, а международные могут восстановиться в течение этого года после открытия регулярного авиасообщения.

Глава министерства транспорта уточнил, что в настоящее время пассажиропоток на международных рейсах составляет 14-15 процентов от уровня 2019 года.

— Я думаю, эпидобстановка будет меняться, и восстановление может произойти очень быстро, — отметил Савельев, передает «Российская газета».

Он отметил, что сейчас есть отложенное ожидание. Как только разрешат международное авиасообщение, «поток будет невероятный», заявил министр.

Ранее стало известно, что Греция с 14 марта планирует открыть границу для российских туристов.

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Министр транспортавосстановление авиасообщенияРоссия
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