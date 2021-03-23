Министр транспорта назвал сроки восстановления международного авиасообщения

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Министр транспорта РФ Виталий Савельев во вторник, 23 марта, на заседании комитета Государственной думы сообщил сроки полного восстановления международного авиасообщения.

Он отметил, что внутренние авиаперевозки уже почти восстановились, а международные могут восстановиться в течение этого года после открытия регулярного авиасообщения.

Глава министерства транспорта уточнил, что в настоящее время пассажиропоток на международных рейсах составляет 14-15 процентов от уровня 2019 года.

— Я думаю, эпидобстановка будет меняться, и восстановление может произойти очень быстро, — отметил Савельев, передает «Российская газета».

Он отметил, что сейчас есть отложенное ожидание. Как только разрешат международное авиасообщение, «поток будет невероятный», заявил министр.

Ранее стало известно, что Греция с 14 марта планирует открыть границу для российских туристов.

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