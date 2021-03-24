Предложено индексировать пенсии новой категории граждан в России

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Заместитель председателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации Илья Ножечкин предложил освободить руководителей советов многоквартирных домов от уплаты страховых взносов в соцфонды. Куратор инициативы, первый заместитель главы Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин планирует провести круглый стол на эту тему, а саму идею предложил оформить в законопроект.

Он отметил, что многие старшие по домам являются пенсионерами. При этом отчисления в фонд социального страхования переводит эту категорию россиян в разряд работающих пенсионеров, которым не индексируют выплаты от государства.

Сенатор указал, что некоторые управляющие компании выплачивают старшим по домам «зарплаты в конвертах».

— Мы хотим легализовать такие выплаты, чтобы все было законно. Но нужно, чтобы с этой суммы не взимались платежи в социальные фонды, — пояснил он.

Рябухин подчеркнул, что нововведение приведет к незначительным потерям бюджета, но косвенный эффект от содержания жилого фонда и наведения порядка будет большой, сообщает «Парламентская газета».

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