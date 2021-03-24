Движение электричек по Савеловскому направлению МЖД в сторону Москвы затруднено

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

станция Тимирязевская, Савеловское направление Карта всех событий

На Савеловском направлении МЖД и D1 затруднено движение электропоездов в сторону Москвы. Об этом сообщили в среду, 24 марта, в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.

Уточняется, что движение электричек затруднено из-за частичного повреждения контактного провода на станции Тимирязевская.

В настоящее время на месте уже работает бригада энергетиков.

На D1 и Савеловском направлении затруднено движение поездов в сторону Москвы из-за частичного повреждения контактного провода на станции Тимирязевская. На место уже прибыла бригада энергетиков МЖД. Пожалуйста, следите за объявлениями. — ЦППК (@centralppk) March 24, 2021

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