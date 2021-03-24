Автобус сбил женщину на северо-западе Москвы

Фото: Youtube / Что там в Москве?

Планерной улице дом 7 Карта всех событий

Автобус наехал на человека в районе Северное Тушино города Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в среду, 24 марта.

Инцидент произошел на Планерной улице, дом 7. Автобус, следующий по маршруту номер 959, совершил наезд на женщину. Пострадавшая уже госпитализирована.

Видео: Youtube / Что там в Москве?

По предварительным данным, женщина переходила дорогу в неположенном месте.

Ранее сообщалось о ДТП, произошедшем на пересечении Конаковского проезда с Пулковской улицей. Водитель машины «мерседес» влетел в припаркованнyю иномарку. После этого он наехал на двух женщин на тротуаре. Водитель бросил автомобиль и скрылся с места преступления. Полиции уже удалось установить личность подозреваемого. Одна из женщин скончалась в день аварии.

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