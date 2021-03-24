Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Автобус сбил женщину на северо-западе Москвы
Фото: Youtube / Что там в Москве?

Автобус сбил женщину на северо-западе Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Планерной улице дом 7 Карта всех событий

Автобус наехал на человека в районе Северное Тушино города Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в среду, 24 марта.

Инцидент произошел на Планерной улице, дом 7. Автобус, следующий по маршруту номер 959, совершил наезд на женщину. Пострадавшая уже госпитализирована.

Видео: Youtube / Что там в Москве?

По предварительным данным, женщина переходила дорогу в неположенном месте.

Ранее сообщалось о ДТП, произошедшем на пересечении Конаковского проезда с Пулковской улицей. Водитель машины «мерседес» влетел в припаркованнyю иномарку. После этого он наехал на двух женщин на тротуаре. Водитель бросил автомобиль и скрылся с места преступления. Полиции уже удалось установить личность подозреваемого. Одна из женщин скончалась в день аварии.

Читайте также: Разлив кипятка произошел в центре столицы

Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

В итоге в ящик сыграют все

Сергей Серков
Сергей Серков

С семьей на удаленке: итоги ковидного года

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Откуда берется «интеллигентная нищета»

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Почему Мистер Сенсация покидает ЦСКА

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Собчак и Мохов любят деньги больше совести

Александр Старовойтов
Александр Старовойтов

Новые правила оплаты парковки: что важно знать

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва потаенная — для влюбленных в женщин и кино

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте