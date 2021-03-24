Таксист сбил подростка в районе Сухаревской улицы в Москве
Такси сбило девочку вблизи Большой Сухаревской улицы, дом 10, в Москве. Об этом 24 марта «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По данным МВД, 14-летний подросток переходил улицу в неположенном месте. Пострадавшая госпитализирована. В ведомстве уточнили, что по данному факту проводится проверка.
Днем ранее «ВМ» сообщала, что ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на севере столицы. Водитель машины марки Mercedes влетел в припаркованный Mitsubishi. После этого виновник ДТП сбил двух пешеходов и скрылся с места преступления.
Позже стало известно, что от полученных травм обе пострадавшие женщины скончались. Виновника аварии ищут.
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