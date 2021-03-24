Водитель врезался в столб освещения в результате ДТП в центре столицы

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Россия, Москва, улица Талалихина, 20с1 Карта всех событий

ДТП с участием двух автомобилей произошло в центре Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах столицы, 24 марта.

Дорожное происшествие случилось вблизи дома 20 строения 1 на улице Талалихина. В результате аварии один из автомобилей наехал на мачту городского освещения.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее «ВМ» сообщала о столкновении двух автомобилей на Севере Москвы.

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