Сергей Собянин оценил работу системы здравоохранения Москвы в период пандемии

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Столичная система здравоохранения справляется с ситуацией с коронавирусом. Об этом в четверг, 25 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в столице пошел процесс постепенной и равномерной иммунизации населения. При этом Собянин отметил, что у властей сохраняются определенные опасения по поводу возможного всплеска заболеваемости коронавирусом.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в настоящее время ситуация с коронавирусом в столице является стабильной. Он подчеркнул, что у большинства горожан нет противопоказаний для вакцинации от коронавируса. Также Сергей Собянин рассказал, что в Москве от коронавируса привили около миллиона человек.

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