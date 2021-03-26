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Суд отправил в СИЗО подозреваемого в избиении бойца ММА Мирзаева
Фото: пресс-служба суда

Суд отправил в СИЗО подозреваемого в избиении бойца ММА Мирзаева

Илья Ашуров

Происшествия

Чертановский суд Москвы арестовал подозреваемого в жестоком избиении бойца ММА Руслана Мирзаева. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 26 марта, сообщила пресс-секретарь Чертановского суда Наталья Орешникова.

М. Манилов, обвиняемый в причинении бойцу ММА среднего вреда здоровью, пробудет под стражей до 26 апреля.

Видео: Пресс-служба Чертановского суда

Ранее Чертановский суд отложил на 26 марта оглашение решения по ходатайству следователя о заключении под стражу Манилова. Об отложении ходатайствовал адвокат подозреваемого, чтобы собрать характеризующий материал.

Видео: Пресс-служба Чертановского суда

Напомним, в ночь на 31 декабря 2016 года на российского спортсмена Расула Мирзаева напали трое неизвестных. Злоумышленники жестоко избили бойца цепью и бейсбольной битой. Затем нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

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