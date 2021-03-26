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Президент РФ Владимир Путин рассказал, как однажды упал с лошади во время обучения верховой езде. Историей глава государства поделился на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

Президент уточнил, что он упал с лошади на опилки, поэтому ему «достаточно комфортно было падать».

— Помню, как я учился. Сейчас редко удается, но меня один раз снимали, я тренировался. И так получилось, что лошадь перед барьером встала, и я сделал такой кульбит. Ну потому что реально — кульбит, — вспомнил Путин.

Участница конкурса, директор Краснодарского ипподрома Юлия Олейник назвала историю президента «боевым крещением», с чем Путин сразу же согласился.

По словам главы государства, личный оператор снял момент его падения. Сотрудник предложил немедленно стереть запись, но президент, наоборот, попросил ее сохранить.

На вопрос президента о площади ипподрома в Краснодаре Олейник заявила, что он лидирует в стране по производственным мощностям.

— Москве надо передать, они вас точно обгонят тогда. Но пока у них не получается, действительно. Это правда. Но с Сергеем Семеновичем поговорим, чтобы конкуренция была с кубанским, — приводит РИА Новости слова Путина.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о дубленке Путина, которую он носил в тайге.

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