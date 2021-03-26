«Это армия»: Нелли Ермолаева поделилась воспоминаниями о «Доме-2»

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Экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Нелли Ермолаева рассказала, с какими сложностями ей пришлось столкнуться на телестройке.

По словам девушки, тяжелее всего ей пришлось в начале своего участия в проекте.

— «Дом-2» — это армия. Здесь есть свои «духи» и «деды». Чтобы добиться какого-то результата, чтобы прислушивались к твоему мнению, чтобы ты мог раздавать какие-то советы и сам смог перейти в ранг «старичков», конечно, должно пройти какое-то время, — цитирует Ермолаеву Teleprogramma.pro.

По ее словам, ей пришлось столкнуться с негативным отношением в свой адрес со стороны опытных участниц, так как они сразу увидели в ней конкурентку. Ермолаева призналась, что не побоялась вступить в открытый конфликт со звездой телестройки, чье имя она не называет.

Как отметила бывшая участница, противостояние девушек отличалось откровенной жестокостью. Ермолаева призналась, что ее неоднократно пытались унизить. Однажды ей даже бросили под ноги сырую рыбу, якобы показывая «ее место». Однако девушка стойко выдерживала атаки соперниц, не позволяя себя сломать. Она призналась, что не поддавалась на провокации и не удостоила противников видом своих слез, чего они, по ее словам, добивались.

Напомним, что Нелли Ермолаева родилась в городе Новокуйбышевске Самарской области. Она стала известной благодаря участию в шоу «Дом-2». В данный момент девушка работает телеведущей и даже написала собственную книгу.

Ранее сообщалось, что новые выпуски реалити-шоу «Дом-2» выйдут уже в апреле.

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