Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Стало известно, кто купил «Дом-2» и когда появятся новые выпуски
Фото: Youtube / Дом-2

Стало известно, кто купил «Дом-2» и когда появятся новые выпуски

Анастасия Колоскова

Звезды

Новые выпуски реалити-шоу «Дом-2» выйдут на телеканале «Ю» уже в апреле. Об этом сообщило издание «СтарХит» со ссылкой на источник.

— Уже в середине — конце апреля новые выпуски «Дома-2» появятся на канале «Ю». Ходят слухи, что на работу выйдут и всем известные ведущие. Естественно, проект не стартанет с высокими цифрами, если там будут только «зеленые» участники, поэтому позвали звездных «старичков», — цитирует инсайдера издание.

Известно, что телеканал «Ю» выпускает множество реалити-шоу, пользующихся успехом у зрителей, среди которых, «Мастершеф», «Обмен домами», а также«Беременна в 16».

Ранее о том, что «Дом-2» вернется на экраны уже весной заявила Ольга Бузова, бывшая участница, а также ведущая шоу.

После появления информации о возвращении реалити-шоу журналистка и общественный деятель Ксения Собчак выразила мнение, что мировые платформы будут буквально сражаться за право показывать «восставший из пепла» проект.

Напомним, 8 декабря представители канала ТНТ сообщили, что самое продолжительное реалити-шоу «Дом-2» закрывается. Программа выходила в эфир каждый день с 2004 года. Она вошла в Книгу рекордов Гиннесса из-за своей продолжительности.

Читайте также: Боня показала последствия увлечения уколами красоты на примере знаменитостей

телевидениетелепроект «Дом-2»проект «Дом-2»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как защитить страну: мистические совпадения 80 лет спустя

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Упс, Гарри и Меган уличили во лжи

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кому помешала выставка трупов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Любовь в брачном контракте не пропишешь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

В результате в ящик сыграют все

Сергей Серков
Сергей Серков

С семьей на удаленке: итоги ковидного года

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Откуда берется «интеллигентная нищета»

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте