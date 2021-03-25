Стало известно, кто купил «Дом-2» и когда появятся новые выпуски

Фото: Youtube / Дом-2

Новые выпуски реалити-шоу «Дом-2» выйдут на телеканале «Ю» уже в апреле. Об этом сообщило издание «СтарХит» со ссылкой на источник.

— Уже в середине — конце апреля новые выпуски «Дома-2» появятся на канале «Ю». Ходят слухи, что на работу выйдут и всем известные ведущие. Естественно, проект не стартанет с высокими цифрами, если там будут только «зеленые» участники, поэтому позвали звездных «старичков», — цитирует инсайдера издание.

Известно, что телеканал «Ю» выпускает множество реалити-шоу, пользующихся успехом у зрителей, среди которых, «Мастершеф», «Обмен домами», а также«Беременна в 16».

Ранее о том, что «Дом-2» вернется на экраны уже весной заявила Ольга Бузова, бывшая участница, а также ведущая шоу.

После появления информации о возвращении реалити-шоу журналистка и общественный деятель Ксения Собчак выразила мнение, что мировые платформы будут буквально сражаться за право показывать «восставший из пепла» проект.

Напомним, 8 декабря представители канала ТНТ сообщили, что самое продолжительное реалити-шоу «Дом-2» закрывается. Программа выходила в эфир каждый день с 2004 года. Она вошла в Книгу рекордов Гиннесса из-за своей продолжительности.

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