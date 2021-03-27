Число погибших при обрушении жилого дома в Египте возросло до пяти человек

Фото: dsns.gov.ua / Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

В результате обрушения десятиэтажного здания на востоке Каира погибли 5 человек, а 24 пострадали. Об этом стало известно в субботу, 27 марта.

Пострадавшие доставлены в больницу, ведется поиск выживших под завалами. На место происшествия прибыл губернатор города. Он поручил сформировать комиссию, которая определит возможный ущерб соседним зданиям в результате обрушения. На первых трех этажах дома находилась швейная фабрика и склад тканей. Многие из работников предприятия жили в этом же здании. За несколько дней до инцидента, по сообщениям очевидцев, на стенах дома появилась трещина, но большая часть людей не стала его покидать, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось о неудачных попытках снять застрявший в Суэцком канале контейнеровоз с мели.

Читайте также: Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Норвежском море