Более 80 домов передано под заселение по программе реновации в Москве

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Косино-Ухтомский Карта всех событий

На Востоке Москвы началось очередное переселение жителей по программе реновации, всего по проекту обновления жилищного фонда сдано уже более 80 домов. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Выдача смотровых ордеров на квартиры началась для жителей района Косино-Ухтомский.

— Сегодня приступили к выдаче смотровых ордеров на равнозначные квартиры в корпусах по адресам Черное озеро, д. 4, и Оренбургская, д. 3, жителям девяти домов района Косино-Ухтомский. Мы уже преодолели рубеж в 80 новостроек, переданных под заселение по программе реновации жилищного фонда, — приводит слова Сергея Левкина пресс-служба столичного ведомства.

Он напомнил, что в Косино-Ухтомском районе переселению и демонтажу подлежат 55 домов с общей площадью жилых помещений почти 100 тысяч квадратных метров. А всего в Восточном административном округе в программу реновации включены 1062 дома.

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