Ученые выяснили, симптомом какого заболевания может являться насморк
Рядовой насморк, которым периодически страдает большинство людей, может оказаться симптомом опасного заболевания. Об этом рассказали исследователи организации Macmillan Cancer Support.
По словам экспертов, частые головные боли, ухудшение слуха, а также боль в ушах, которые наблюдаются в совокупности с насморком, могут быть симптомами развития онкологического заболевания. Сотрудники организации отметили, что рак носоглотки никак не проявляет себя на ранних стадиях. Из-за этого наблюдаются трудности с его своевременным выявлением.
Исследователи считают, что перечисленные симптомы могут свидетельствовать также о неопасных и легко излечимых заболеваниях. Немедленно обратиться к врачу следует только в том случае, если таковые сохраняются более трех недель, пишет ФАН.
Ранее кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о правильной последовательности действий при лечении насморка.
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