Ученые выяснили, симптомом какого заболевания может являться насморк

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Рядовой насморк, которым периодически страдает большинство людей, может оказаться симптомом опасного заболевания. Об этом рассказали исследователи организации Macmillan Cancer Support.

По словам экспертов, частые головные боли, ухудшение слуха, а также боль в ушах, которые наблюдаются в совокупности с насморком, могут быть симптомами развития онкологического заболевания. Сотрудники организации отметили, что рак носоглотки никак не проявляет себя на ранних стадиях. Из-за этого наблюдаются трудности с его своевременным выявлением.

Исследователи считают, что перечисленные симптомы могут свидетельствовать также о неопасных и легко излечимых заболеваниях. Немедленно обратиться к врачу следует только в том случае, если таковые сохраняются более трех недель, пишет ФАН.

Ранее кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о правильной последовательности действий при лечении насморка.

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