Еще 1165 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Москве за минувшие сутки вылечились от коронавируса еще 1165 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в городе во вторник, 30 марта, в Telegram-канале.

Количество пациентов, которые вылечились в столице от COVID-19, увеличилось до 943 201. За сутки подтвердили 1291 новый случай инфекции, госпитализировано 799 человек. Скончались от инфекции 56 пациентов.

Фото: Оперштаб

Ранее стало известно, что за последние сутки в России выявили 8277 новых случаев COVID-19.

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