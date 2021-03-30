Бригады вакцинации от COVID-19 начнут работу в трех центрах госуслуг в Москве

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В столице с 31 марта сделать прививку от коронавируса можно будет еще в трех центрах госуслуг «Мои документы». Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в Telegram-канале во вторник, 30 марта.

Так, сделать прививку можно будет в центрах госуслуг, которые располагаются в Северном Тушине и Южном Тушине, а также в районах Дмитровский и Ясенево.

Выездная бригада также продолжает работу во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО в ТРЦ «Афимолл Сити» и других торговых центрах столицы.

В городе с 31 марта выездные бригады начнут работу еще в трех центрах госуслуг.

— Теперь работа выездных бригад вакцинации будет организована и в других центрах госуслуг. У жителей будет возможность, помимо решения своих житейских вопросов, сделать прививку от коронавируса в максимально удобных условиях, — пояснили в оперштабе.

Сделать прививку от коронавируса в этих и остальных точках можно будет бесплатно и без предварительной записи.

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