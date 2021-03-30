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Около 19,5 миллиона лабораторных исследований на COVID-19 провели в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Около 19,5 миллиона лабораторных исследований на COVID-19 провели в Москве

Виктория Родимкина

Город

В Москве провели более 19,5 миллиона тестов на выявление коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Москве во вторник, 30 марта.

Уточняется, что в городе обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием на коронавирус.

— По состоянию на 29 марта 2021 года в Москве проведено около 19 миллионов 525 тысяч лабораторных исследований, — отметили в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что в столице работает 71 лаборатория.

Ранее сообщалось, что Мали зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V».

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