Врач объяснил, для кого дефицит железа может стать симптомом рака кишечника

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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что 85 процентов населения инфицированы бактерией Helicobacter pylori. Она вызывает язвенные гастриты, иногда онкологию желудка, а нехватка железа может привести к малокровию и кислородному голоданию. Железодефицитная анемия у мужчин может означать язву, эрозию или рак кишечника.

— Сама эта бактерия мешает всасыванию железа, вы можете его есть, а инфицированные стенки желудка не позволят утилизировать железо правильно. Поэтому лечение Helicobacter pylori нужно, чтобы восполнять запасы железа, — пояснил Мясников.

Запасы железа могут восполняться и полгода, заявил врач.

— Если у женщины железодефицитная анемия – это объяснимо, не вызывает тревоги и требует только восполнения железа, то у мужчины любая нехватка железа – всегда красный флаг «ищи эрозию, язву, рак!» Любой мужчина, у которого снижение запасов железа, подлежит гастроскопии и колоноскопии в обязательном порядке и безотлагательно, — отметил Мясников.

Он добавил, что так можно быстро выявить онкологию кишечника на ранних этапах. Видео опубликовано на YouTube.

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