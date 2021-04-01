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Россияне назвали любимых юмористов
Евгений Петросян стал одним из самых любимых юмористов у россиян / Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россияне назвали любимых юмористов

Юлия Курганова

Общество

Любимыми юмористами россияне назвали Евгения Петросяна и Михаила Задорнова, а из юмористических передач они предпочитают смотреть Comedy Club. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По данным опроса, любимыми юмористами респонденты назвали Евгения Петросяна и Михаила Задорнова, они получили по 15 процентов, на втором месте оказался Павел Воля (12 процентов), третье место разделили Гарик Харламов и Максим Галкин (по 7 процентов). Нет любимого комика у 14 процентов россиян, назвали других артистов 32 процента, затруднились ответить 16 процентов опрошенных.

Из юмористических передач респонденты предпочитают смотреть Comedy Club (17 процентов), шоу «Уральские пельмени» (10 процентов), Stand Up или женский Stand Up (8 процентов). Еще почти половина россиян (44 процента) не смотрят подобные шоу.

Самый популярный интернет-ресурс для просмотра юмористических программ — YouTube (81 процент), на втором месте Instagram (25 процентов), затем идет TikTok (21 процент).

Всероссийский опрос был проведен 28 марта. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента, передает РИА Новости.

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