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Захарова рассказала, что Россия не оставит без ответа санкции Канады
Фото: МИД РФ

Захарова рассказала, что Россия не оставит без ответа санкции Канады

Иван Юминов

Внешняя политика

Москва готовит ответ на санкции Канады в отношении Крыма. Об этом в четверг, 1 апреля, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Действия канадских властей демонстрируют «болезненное упрямство» в отрицании объективной реальности. Крымчан нельзя заставить отказаться от своего выбора по возвращению в состав России, а репутация самой Канады подрывается из-за попыток ее властей диктовать суверенным странам, как им жить, приводит слова Захаровой ТАСС.

Ранее стало известно о введении Канадой санкций против двух россиян и четырех компаний с Украины и из России.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Читайте также: Власти Крыма поблагодарили Канаду и Австралию за санкции

санкцииМария ЗахароваКанада
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