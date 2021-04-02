Названы заболевания, о которых может сигнализировать головная боль

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Головная боль может являться симптомом ряда серьезных заболеваний. Об этом рассказали в Национальной службе здравоохранения США.

Как отмечают эксперты, головная боль может свидетельствовать о проблемах с кровеносными сосудами в мозге, наличии опухоли, повреждении, а также о повышенном или пониженном внутричерепном давлении.

Кроме того, голова может болеть при ряде инфекционных заболеваний — в частности, при менингите.

Спровоцировать головную боль может частый прием лекарственных препаратов, в том числе обезболивающих средств, сообщает Express.

Ранее терапевт объяснила, при каких болях в животе следует срочно обратиться к врачу.

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