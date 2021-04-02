Цикл лекций «Монархи, герои, победы России в поэзии» пройдет в Историческом музее

Фото: Анна Быкова

Лекторий «18 89» Исторического музея представляет новый цикл лекций «Монархи, герои, победы Российской империи в русской поэзии XVIII - первой половины XIX века». Лекции можно послушать с 4 апреля по 6 июня, сообщается на сайте музея.

Русская поэзия всегда живо реагировала на политическую повестку в Российской империи. Слушателям предстоит рассмотреть под историческим углом поэтические произведения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, А.С. Пушкина, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова и других поэтов.

На первой лекции «Образы преемников Петра I в русской поэзии XVIII — первой половины XIX вв.», которая пройдет в воскресенье, 4 апреля, слушателям предстоит узнать в поэтических образах Елизавету Петровну, Екатерину II и императора Павла I.

18 апреля состоится лекция «От оды до эпиграммы: образ Александра I в русской поэзии первой трети XIX века». Правитель вызвал у поэтов сложную палитру чувств: от восторженности до злой иронии и негодования.

Лекция «Образы героев Отечества XVIII — первой половины XIX века», на которой слушатели узнают, какие черты защитников Отечества нашли отражение в поэзии декабристов и Пушкина, состоится 16 мая.

«Образам побед Российской империи в русской поэзии XVIII века» посвящена лекция, которую можно послушать 30 мая. Речь пойдет о том, в какую сторону эволюционировали оды на батальные сюжеты.

Заключительная лекция цикла «От бравурности фанфар к задушевности лиры. Образы побед России в русской поэзии первой половины XIX века» пройдет 6 июня. Слушатели узнают, как в поэзии «золотого века» русской литературы продолжалась традиция оды XVIII века и как в ней появился образ «простого солдата».

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