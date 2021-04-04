Пять человек пострадали в результате стрельбы в Алабаме

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Пять человек получили ранения в субботу, 3 апреля, в результате стрельбы в городе Таскалуса в штате Алабама. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщил телеканал СNN.

Стрельба произошла у входа в ночной клуб. Всех раненых доставили в больницу, их состояние не уточняется.

Полицейские задержали нескольких подозреваемых, их допрашивают.

Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали в результате стрельбы в Вирджинии.

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