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«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье до утра 5 апреля
Фото: youtube.com

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье до утра 5 апреля

Юлия Курганова

Город

«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе до утра понедельника, 5 апреля, из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

— Москва. Местами гололедица. Период предупреждения с 21:00 4 апреля до 9:00 5 апреля, — сказано в сообщении.

В Подмосковье период предупреждения из-за гололедицы действует до 3:00 5 апреля, передает агентство «Москва».

Ранее «желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье до утра 3 апреля.

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