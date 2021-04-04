Москвичам рассказали о забытых улицах и переулках города

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Россия, Москва, Оружейный переулок Карта всех событий

За те восемь веков, что существует Москва, в городе многократно менялись жители, их привычки, профессии и названия мест. Об исчезнувших улицах и переулках рассказал москвовед и историк Филипп Смирнов.

Так, в городе когда-то были Чашников и Кречетниковский переулки — там жили царские стряпчие и кречетники, то есть охотники с соколами. На дореволюционных картах можно было найти отметку М.У.П - это была Малая Угольная площадь, которая располагалась на пересечении Краснопролетарской улицы и Оружейного переулка. После того, как дома перестали топить углем, горожане забыли и об этом топониме.

Еще одним примером этого явления можно назвать парк «Зарядье». Когда-то на его месте располагались десятки переулков. В XII веке рядом с Кремлем была пристань, на которой существовал рынок. Улица к этой пристани называлась Великой, так как была главной на тот момент во всем городе. Спустя несколько веков там построили церковь Николы Мокрого, и переулок стал называться Мокринским. Храм не дошел до наших дней — его снесли в 1930-е годы.

В районе нынешнего Нового Арбата некогда существовала Собачья площадка. На ней, после того, как Наполеон был изгнан из города, москвичи могли временно оставить свое имущество под охрану городского полицейского. До наших дней дошла Лялина площадка — она располагается рядом с одноименным переулком.

Прежним названием улицы Достоевского было Новая Божедомка. На ней была часовня, где отпевали умерших во время чумы москвичей. Тех, кто приносил их тела с улиц, называли «убожествами» — те не боялись чумы и шли в божий дом, выполняя роль санитаров.

Нынешний переулок Обуха назван в честь врача Владимира Ленина. Однако так было не всегда. Раньше он назывался Кривогрузинским. С одной стороны на нем располагалась церковь Грузинской Иконы Божьей Матери, а с другой — он был кривоколенным, то есть с изгибом.

По мнению Смирнова, улицы часто называют именами выдающихся людей современности. Но были и исключения — так, в XIX веке появились две улицы: Долгоруковская и Владимиро-Долгоруковская. Первая дошла до наших дней, а вторая превратилась в улицу Красина. Названы они в честь губернатора города Владимира Долгорукова, при котором было сделано множество важных преобразований, отмечает официальный сайт мэра Москвы.

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