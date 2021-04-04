Реставрация кинотеатра «Форум» будет завершена в 2024 году

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Планируется, что один из первых электротеатров в Москве «Форум» завершат реставрировать в 2024 году. Об этом в воскресенье, 4 апреля, рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, работы по реставрации кинотеатра, здание которого является объектом культурного наследия, будут полностью закончены в 2024 году.

— Планируется, что в 2024 году реставрационные работы будут полностью завершены. Это будет много работ, связанных с конструктивом здания, с перекрытиями, но и сохранившиеся своды, а также архитектурный декор будут отреставрированы и восстановлены, — сказал Емельянов в эфире телеканала «Москва 24».

Кинотеатр «Форум» является одним из старейших в столице. Он был построен в 1914 году.

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