Вильфанд назвал регионы России, климат в которых станет более засушливым к 2050 году

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Климат в Крыму, Ставрополье, Краснодарском крае, на юге азиатской части России будет более засушливым к середине века. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 5 апреля.

По его словам, быстрое изменение климата, спровоцированное выбросами парниковых газов от промышленности, приведет к тому, что глобальная температура может вырасти к концу века на 4,5 градуса. Также есть тенденции изменения климата в разных регионах Земли.

Роман Вильфанд пояснил, что будет увеличиваться засушливость, в южных районах уменьшится количество осадков, сообщает РИА Новости.

— Что касается нашей страны — это и Крым, и Ставрополье, Краснодарский край, азиатская часть. По расчетам, к середине века (климат здесь — прим. «ВМ») станет более засушливым, — сказал Роман Вильфанд.

Ранее он предупредил о возвращении дождей в Центральную Россию 7 апреля.

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